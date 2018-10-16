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Англия нанесла Испании первое домашнее поражение за 15 лет


фото: REUTERS
Сборная Англии победила Испанию в Лиге наций и нанесла ей первое домашнее поражение за последние 15 лет

Еще в первом тайме Рахим Стерлинг сделал дубль, до перерыва за Англию также отличился Маркус Рашфорд. Пако Алькасер и Серхио Рамос позволили испанцам сократить разницу в счете до минимума, но от проигрыша 2:3 в Севилье их это не спасло. Теперь в группе A4 англичане отстают от Испании лишь на 2 очка.

Лига наций

4-й тур. Группа A4

Испания - Англия 2:3

Голы: Алькасер, 58; Рамос, 90 - Стерлинг, 16; Решфорд, 29; Стерлинг, 38

  • Сборная Украины в Харькове сыграет решающий матч Лиги наций против Чехии. Чтобы досрочно победить в группе команде Андрея Шевченко достаточно ничьей.
  • 10 октября Украина сыграла в товарищеском матче вничью с Италией.
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