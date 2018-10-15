За сутки на Донбассе трое раненых

15 октября, 2018, 08:16

На протяжении прошлых суток, 14 октября, боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями”, - говорится в сообщении.

Как говорится, враг вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутового и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра.

В штабе сообщили, что в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

От начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.