За попытку рейдерского штурма офиса агрокомпании в Шепетовке на Хмельнитчине полиция задержала 30 киевлян

15 октября, 2018, 21:54

Работники Шепетовского отдела полиции совместно с бойцами роты специального назначения полиции Хмельницкой области задержали 30 человек, которые пытались совершить рейдерский захват известной в Украине аграрной компании

Об этом глава Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 15 октября 2018 года, передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Звонок о рейдерстве поступил на линию "102" в понедельник около 15.30 часов. В call-центр областного управления полиции позвонил охранник офиса предприятия, который базируется в городе Шепетовка. Он сообщил, что около 30 молодых людей спортивного телосложения в масках, перелез через бетонный забор, ворвались на территорию фирмы.

Злоумышленники краской-распылителем закрасили глазки всех камер наблюдения по периметру здания, чтобы их невозможно было заметить заблаговременно. Предъявив пакет документов, якобы удостоверяющих право собственности, мужчины заявили, что они представляют нового хозяина предприятия.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и бойцы спецподразделения полиции. Задержание произошло молниеносно. В ходе спецоперации выяснилось, что все молодые люди не старше 30 лет. Подавляющее большинство из них - жители столицы. Среди них и один адвокат, который сопровождал рейдеров.

"На Хмельнитчине полицейские задержали 30 мужчин, которые пытались захватить аграрную компанию. Для тех, кто не понял: полиция сделает все, чтобы бизнес в нашей стране чувствовал себя уверенно и защищено”, - подчеркнул Князев.

Следователи выясняют, по чьей указке и на основании чего действовали злоумышленники.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.