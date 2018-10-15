Из-за автокефалии УПЦ Путин может начать новое вторжение в Украину, - Financial Times

15 октября, 2018, 14:24

Решение Священного синода Вселенского патриархата Константинополя предоставить автокефалию Украинской православной церкви может стать поводом для нового вторжения Российской Федерации в Украину

Как передает УНИАН, об этом говорится в редакционной статье Financial Times.

Издание напоминает, что после трех дней работы Священного синода Вселенского патриархата Константинополя духовный православный лидер патриарх Варфоломей принял историческое решение: он пообещал предоставить автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ).

В ответ РПЦ заявила, что может разорвать отношения с Константинополем, что потенциально грозит расколом, который можно сравнить по масштабу с событиями 1054 года, когда подобное произошло между православной и католической церквями.

Как отмечается в статье, этот раскол между Украиной и Россией имеет не только религиозный, но и геополитический характер. Он сводит на нет попытки Москвы удержать Киев в своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Он также наносит удар по концепции "Русского мира", который, по замыслу Владимира Путина, должен включать, вероятно, братские народы Украины и Беларуси, частично связанные православием.

Хотя московский патриарх и получил право рукополагать патриарха киевского еще в 1686 году, газета напоминает, что в 1990-х годах, после развала СССР, украинская православная церковь Киевского патриархата откололась от Москвы. А после 2014 года, когда РПЦ отказалась осудить кровопролитие на востоке Украины, ряды УПЦ, которая откололась, заметно пополнились.

Теперь, если в ноябре Варфоломей, как ожидается, предоставит автокефалию УПЦ, это даст новый импульс сторонникам украинской независимости. Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, который активно выступал за религиозную свободу Киева.

При этом российский президент испытывает сильный удар. Путин выбрал себе в помощники РПЦ в попытке восстановить статус России как великой державы. По мере роста националистических и популистских движений в Европе он использовал церковь для создания образа России как оплота традиционных ценностей. А потеря украинского патриархата снижает вес России в православном мире и дает ей меньше поводов претендовать на звание Третьего Рима. Она также наглядно демонстрирует, к чему могут привести его попытки вбить клин между россиянами и украинцами.

Опасность момента усиливается, с точки зрения Financial Times, еще и тем, что все это происходит на фоне падения рейтинга Путина в связи с непопулярной пенсионной реформой. В Киеве и на Западе опасаются, что Кремль может применить военную силу, чтобы взять под свою защиту церкви, оставшиеся верными Московскому патриархату, и воспрепятствовать их переходу под юрисдикцию Киевского патриархата. Потенциально такие действия могут угрожать новым кровопролитием.

Популярность Путина резко выросла после аннексии Крыма, напоминает газета, и слабость российской экономики может подтолкнуть кремлевских стратегов к похожему маневру.