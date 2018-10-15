В Израиле военные застрелили террориста, который бросился на них с ножом на автобусной остановке

15 октября, 2018, 16:18

В понедельник, 15 октября 2018, на автобусной остановке возле Ариэль в Самарии (Западный берег Иордана) вооруженный ножом араб совершил попытку нападения на военнослужащих ЦАХАЛа

Воплотить задуманное нападающему не удалось, он был застрелен, передает израильский 9 канал.

Как уточняет NEWSru.co.il, огонь на поражение открыли воины 55-го дивизиона ("Дракон") артиллерийских войск.

ЦАХАЛ подтвердил, что имела место нейтрализация террориста. При этом никто из солдат не пострадал.

Палестинское агентство Safa сообщает, что речь идет о 22-летнем Илию Салех аАбед эль-Ясина с арабского поселка Бидия.