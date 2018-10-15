В Израиле военные застрелили террориста, который бросился на них с ножом на автобусной остановке
15 октября, 2018, 16:18
В понедельник, 15 октября 2018, на автобусной остановке возле Ариэль в Самарии (Западный берег Иордана) вооруженный ножом араб совершил попытку нападения на военнослужащих ЦАХАЛа
Воплотить задуманное нападающему не удалось, он был застрелен, передает израильский 9 канал.
Как уточняет NEWSru.co.il, огонь на поражение открыли воины 55-го дивизиона ("Дракон") артиллерийских войск.
ЦАХАЛ подтвердил, что имела место нейтрализация террориста. При этом никто из солдат не пострадал.
Палестинское агентство Safa сообщает, что речь идет о 22-летнем Илию Салех аАбед эль-Ясина с арабского поселка Бидия.
צומת גיתי אבישר: מחבל כבן 30 ניסה לדקור לוחם צה"ל, כוחות צה"ל ירו לעברו וזה חוסל. אין נפגעים לכוחותינו מלבד נפגעת חרדה
צילום: תיעוד מבצעי מד"א pic.twitter.com/qT65teauPp
— אלי שלזינגר Eli Shlezinger (@EliShlezinger) 15 октября 2018 г.
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