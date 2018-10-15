В Ичнянской РГА рассказали о компенсации пострадавшим от взрывов на артскладах
Об этом исполняющий обязанности председателя Ичнянской райгосадминистрации Черниговской области Валентина Рябчун рассказала в эфире телеканала "112 Украина".
По словам чиновницы, сама процедура получения денег состоит из нескольких этапов. Рябчун подчеркнула - повреждения есть как у частных домовладений, так и у объектов инфраструктуры. По каждому из них проводятся комиссионные обследования.
"Составляются акты обследования, второй этап - составляются дефектные акты соответствующими специалистами в отношении каждого домовладения или объекта. Эти дефектные акты составляют лицензированные специалисты, организации. После составления дефектных актов составляются сметы, также соответствующими специалистами. Локальная смета составляется по каждой стройке или объекту - то есть, например, домохозяйство имеет дом, сарай, другие постройки, забор, двор. Локальная смета составляется по каждому из этих объектов отдельно. Обобщается смета по каждому домовладению или объекту", - пояснила руководитель района.
Сейчас идет процесс оценки ущерба, нанесенного жителям. "Обследование этих объектов, как социальной инфраструктуры, так и домохозяйств, не закончены. Хозяева отсутствуют, уехали к знакомым, прошли процесс эвакуации", - сказала она, добавив, что сам процесс оценки сотрудниками профильных служб не затягивается.
"Деньги из резервного фонда государственного бюджета. Но софинансирование будет и из местного бюджета", - отметила Рябчун.
При этом, подчеркнула чиновница, именно военный городок, жилые дома и детский сад вблизи него находятся на балансе Министерства обороны. Именно оборонное ведомство в этом случае будет отвечать за компенсацию. "Комиссия, которая будет обследовать, будет создана на балансе Минобороны. Финансирование по этим жилым домам и детсаду будет проводить Министерство обороны", - добавила она.
- Как сообщалось, Германия предоставила Украине оборудование на 200 тысяч евро.
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