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В Ичнянской РГА рассказали о компенсации пострадавшим от взрывов на артскладах

В Ичнянской райгосадминистрации сообщили, из каких источников и по какой процедуре будет происходить выплата компенсаций местным жителям, чье имущество было повреждено в результате взрывов на территории 6-го арсенала Минобороны

Об этом исполняющий обязанности председателя Ичнянской райгосадминистрации Черниговской области Валентина Рябчун рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

По словам чиновницы, сама процедура получения денег состоит из нескольких этапов. Рябчун подчеркнула - повреждения есть как у частных домовладений, так и у объектов инфраструктуры. По каждому из них проводятся комиссионные обследования.

"Составляются акты обследования, второй этап - составляются дефектные акты соответствующими специалистами в отношении каждого домовладения или объекта. Эти дефектные акты составляют лицензированные специалисты, организации. После составления дефектных актов составляются сметы, также соответствующими специалистами. Локальная смета составляется по каждой стройке или объекту - то есть, например, домохозяйство имеет дом, сарай, другие постройки, забор, двор. Локальная смета составляется по каждому из этих объектов отдельно. Обобщается смета по каждому домовладению или объекту", - пояснила руководитель района.

Сейчас идет процесс оценки ущерба, нанесенного жителям. "Обследование этих объектов, как социальной инфраструктуры, так и домохозяйств, не закончены. Хозяева отсутствуют, уехали к знакомым, прошли процесс эвакуации", - сказала она, добавив, что сам процесс оценки сотрудниками профильных служб не затягивается.

"Деньги из резервного фонда государственного бюджета. Но софинансирование будет и из местного бюджета", - отметила Рябчун.

При этом, подчеркнула чиновница, именно военный городок, жилые дома и детский сад вблизи него находятся на балансе Министерства обороны. Именно оборонное ведомство в этом случае будет отвечать за компенсацию. "Комиссия, которая будет обследовать, будет создана на балансе Минобороны. Финансирование по этим жилым домам и детсаду будет проводить Министерство обороны", - добавила она.

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