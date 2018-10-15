В Ичне продолжается ликвидация последствий пожара на арсенале Минобороны

15 октября, 2018, 11:40

В Черниговской области продолжается ликвидация последствий пожара на территории арсенала Минобороны неподалеку от города Ичня, в течение суток из зоны пожара было изъято 285 взрывоопасных предметов

По состоянию на 7:00 15 октября на месте происшествия работают 620 человек личного состава и 136 единиц техники, сообщает пресс-служба Госчс Украины.

В течение прошлых суток, 14 октября, авиация Госчс провела 21 сброс воды общим объемом 102 тонны. Всего от начала тушения пожара было проведено 144 сброса, а объем воды достиг отметки в 804 тонны.

“Пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнение водой пожарного водоема на территории арсенала и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (200 тонн). Ликвидировано два пожара лесной подстилки вблизи с. Августовка на площади 0,5 га”, - сообщают спасатели.

Также было организовано наполнение пожарного водоема с помощью пожарного поезда.

В течение суток на территории арсенала было обнаружено и изъято 285 взрывоопасных предметов (всего с момента начала пожара - 1 тыс. 758 боеприпасов). Кроме того, было отработано 12 сообщений от населения по выявлению боеприпасов.

"Для обеспечения публичного порядка в населенных пунктах, входящих в 16-километровую зону поражения, организовано патрулирование правоохранительными органами, для чего привлечено 15 совместных патрулей Нацполиции и Национальной гвардии, а именно: 10 автомобильных и 5 пешеходных. Установлено 4 поста на основных подъездных путях к зоне чрезвычайной ситуации. Организована выдача гуманитарной помощи населению, в частности сосредоточено 42 тонны продуктов питания, одежды – 8 тонн, бытовой химии - 800 кг, средств личной гигиены – 500 кг. Объекты жизнеобеспечения (электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение) Ичнянского района работают в штатном режиме", - уточняют в МЧС.