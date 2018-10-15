 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Вашингтоне состоялась конференция по военному сотрудничеству с Украиной

В столице США Американские аналитики и военные обсуждали помощь в борьбе Украины с российской агрессией

Об этом сообщает "Голос Америки".

Американские представители аналитических центров и военных ассоциаций и руководство украинского военно-промышленного комплекса обсуждали реформирование Укроборонпрома, интеграции с евро-атлантическим сообществом, возможные ответы угрозам на Черном и Азовском морях и американскую помощь в борьбе Украины с российской агрессией.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

13 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать