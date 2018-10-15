В Вашингтоне состоялась конференция по военному сотрудничеству с Украиной
15 октября, 2018, 07:49
В столице США Американские аналитики и военные обсуждали помощь в борьбе Украины с российской агрессией
Об этом сообщает "Голос Америки".
Американские представители аналитических центров и военных ассоциаций и руководство украинского военно-промышленного комплекса обсуждали реформирование Укроборонпрома, интеграции с евро-атлантическим сообществом, возможные ответы угрозам на Черном и Азовском морях и американскую помощь в борьбе Украины с российской агрессией.
- Как сообщалось, Нацгвардия получила на вооружение американские гранатометы.
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