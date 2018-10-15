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В ОРДЛО обнаружили новейшую российскую систему спутниковой связи

Эксперты лаборатории криминалистических исследований Атлантического Совета проанализировали фотографии и нашли новые доказательства присутствия современных российских систем на оккупированных территориях Донбасса

Выводы они изложили в статье на своем сайте.

"При том, что Россия уменьшила количество военнослужащих и тяжелых вооружений, которые отправляются на восток Украины, она поддерживала (если даже не увеличила) количество и качество нелетального снаряжения и продолжала предоставлять необходимый персонал, обладающий техническими знаниями, в частности, специалистов в области электронной войны", - говорится в статье.

В ней, в частности, рассказывается о переносных станции спутниковой связи "Аурига-1.2" (разработка 2014 года, в 2016 году ее засекли в Сирии) и "Барьер-Т". Фото этих систем выложили в соцсети. Проанализировав их, специалисты пришли к выводу, что съемка была проведена в пригороде Макеевки, на территории так называемой ДНР, ориентировочно весной-летом 2017 года.

Эти системы в дополнение к другой помощи со стороны России серьезно способствуют усилению возможностей подчиненных Россией боевиков, благодаря таким механизмам поддержки, как психологические операции, перехват сигналов, разведка и расширенные коммуникации.

Несмотря на то, что точное время применения систем эксперты назвать не могут, им ясно, что террористические группировки, управляемые Россией, по-прежнему в значительной степени полагаются на российские военные ресурсы и опыт.

Как сообщалось, в Вашингтоне состоялась конференция по военному сотрудничеству с Украиной.

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