В оккупированном Крыму дети принимают присягу "казаков" и "друзей ФСБ"
Крымская правозащитная группа зафиксировала новые факты такой милитаризации, сообщается на официальном сайте организации.
В Керчи 13 октября 2018 года школьники приняли присягу военно-патриотического клуба "Юный друг пограничника". Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района.
Инициаторами создания клуба выступили Крымская региональная общественная организация "Союз пограничников "Солдаты границы" и "Служба в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым".
Кроме того, 14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты "казачьего" военно-патриотического клуба "Грифон". Клуб создан при Хуторском "казацком" обществе "Керчь Еникальское".
А 19 октября в Симферополе на "Аллее казачьей славы" на территории общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия № 10" состоится открытие памятника "казакам"-наемникам, которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.
"Подобные действия российской власти и парамилитарных формирований в Крыму способствуют развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей в Крыму парамилитарные и силовые структуры государства-оккупанта приводит к агрессивному отношению к государствам и народам, что не поддерживают идеи "русского мира". Более того, детям навязывается исключительно "российскую" идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства - Украиной. Используя такие меры, российские власти осуществляет среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркивают правозащитники.
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