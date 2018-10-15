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В оккупированном Крыму дети принимают присягу "казаков" и "друзей ФСБ"

Российская Федерация продолжает в Крыму пропаганду призыва в армию страны-оккупанта, что, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением. Иногда это реализуется прямыми методами - на площадях городов разворачивают мобильные пункты призыва в российскую армию. Но есть также другой, не менее популярный способ - милитаризация детей

Крымская правозащитная группа зафиксировала новые факты такой милитаризации, сообщается на официальном сайте организации.

В Керчи 13 октября 2018 года школьники приняли присягу военно-патриотического клуба "Юный друг пограничника". Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района.

Инициаторами создания клуба выступили Крымская региональная общественная организация "Союз пограничников "Солдаты границы" и "Служба в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым".

Кроме того, 14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты "казачьего" военно-патриотического клуба "Грифон". Клуб создан при Хуторском "казацком" обществе "Керчь Еникальское".

А 19 октября в Симферополе на "Аллее казачьей славы" на территории общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия № 10" состоится открытие памятника "казакам"-наемникам, которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.

"Подобные действия российской власти и парамилитарных формирований в Крыму способствуют развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей в Крыму парамилитарные и силовые структуры государства-оккупанта приводит к агрессивному отношению к государствам и народам, что не поддерживают идеи "русского мира". Более того, детям навязывается исключительно "российскую" идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства - Украиной. Используя такие меры, российские власти осуществляет среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркивают правозащитники.

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