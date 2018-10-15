В Бахмуте бывший боевик сдался Нацполиции

15 октября, 2018, 15:20

В полицию Бахмута обратился 26-летний житель района. В марте-июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на коммунальном предприятии время "подрабатывать" на террористов. За "службу" боевики ему платили провизией

После того, как в Славянске началась активная фаза освобождения населенного пункта от оккупантов, наемник испугался и вернулся домой. Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность освободиться от наказания, мужчина решил воспользоваться этим шансом, информирует Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

После прохождения проверки и установления того факта, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Напомним, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Чтобы начать новую жизнь, нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов) или воспользоваться сервисом "Вернись домой" на сайте "Стоптероризм".