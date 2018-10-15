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Украинцы будут производить ионно-плазменные двигатели для космических ракет

Для освоения космоса, вывода спутников на орбиту, полетов на Луну и Марс планируется использовать перспективные ионно-плазменные двигатели. В мире есть лишь несколько компаний-разработчиков таких технологий, среди них - харьковские предприятия

Украинские компании с аэро-космического кластера планируют запустить производство таких двигателей в течение ближайших нескольких лет, передает Еспресо.TV.

Ионно-плазменный двигатель в десять раз меньше, чем обычный жидкостный ракетный двигатель и при этом способен работать в открытом космосе десятилетиями. Изготовление опытного образца уже на завершающем этапе.

Этой перспективной украинской разработкой уже заинтересовались инвесторы из Канады, рассказал на выставке "Оружие, безопасность, авиасвит" в Киеве руководитель инновационного аэро-космического кластера Виктор Попов.

"До этого для вывода спутников на геостационарные орбиты использовались жидкостные двигатели. Но они тяжелые, весят тонну. А ионно-плазменный двигатель вместо тонны весит 100 кг, значит 1 к 10. Остальные 900 кг будет заменено аппаратурой", - отметил он.

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Компании сначала удалось выиграть тендер на поставку теплообменника для спутника франко-итальянской компании. Сумма контракта составила 2 млн евро. Ранее такая система охлаждения использовалась только на космических станциях, а украинцам удалось уместить ее в размеры телекоммуникационного спутника, запуск которого запланирован на первый квартал 2010 года.

Теперь эти же специалисты предлагают другую разработку - ионно-плазменный двигатель.

"Мы ставим перед собой задачу реализовать в течение 5 лет (максимум 5, а так задача стоит - за 3-4 года) серийное производство ионно-плазменных двигателей в Украине. С этого начнется эпоха применения целого ряда ракетно-электрических двигателей в космосе, я бы так сказал", - подчеркнул Попов.

Кроме Франции, Италии и Канады, харьковчанам удалось наладить контакты с Южной Америкой и Южной Кореей. Для последней они будут изготавливать системы управления грузовых спутников.

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