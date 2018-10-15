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Украина превысит показатель роста ВВП, заложенный в бюджете-2019, - советник премьера

В следующем году экономика вырастет на 4-5%

Об этом заявил советник премьер-министра Даниэль Билак, передает Еспресо.TV.

По его словам, достижению такого показателя будут способствовать зарубежные инвестиции.

Иностранцы, отметил Билак, заметили усилия руководства Украины, направленные на борьбу с коррупцией и проведение реформ, и желают вкладывать средства в логистику, инфраструктуру, промышленность, агросектор и высокие технологии.

"Мы теперь работаем над тем, чтобы поощрять крупных глобальных инвесторов приехать в Украину, инвестировать. И мы видим, что они чувствуют благоприятные условия и что правительство готово им помогать. Это недоразвитый рынок, но здесь есть большие возможности, чем в других местах", - пояснил он.

  
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