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Священники Московского патриархата теперь не имеют никаких религиозных причин отказываться от перехода в новую церковь, - Портников

У священников УПЦ МП отныне отсутствуют сугубо религиозные оправдания собственного неприсоединения к единой украинской церкви

Об этом украинский общественный деятель, публицист и журналист заявил 13 октября 2018 в еженедельный программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.

Он отметил, что снятие вселенским патриархом Варфоломеем анафемы с патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филатера и митрополитика Украинской автокефальной церкви Макария, как и его согласие на предоставление томоса вновь создаваемой объединенной украинской православной церкви, касается не отдельных песроналий, а УПЦ КП и УАПЦ в общем, и теперь не может быть религиозных противоречий относительно крещения детей, отпевания умерших и тому подобное.

"И для того чтобы эта объединенная украинская церковь появилась, должен пройти объединительный собор, на котором соберутся священники УПЦ КП, УАПЦ и часть священников УПЦ МП, которым после решения Синода в четверг уже ничто не мешает присоединиться к движению за создание единой украинской православной церкви. Нет никакой канонической препоны для того, чтобы священники УПЦ МП не присоединились к общенациональному движению за автокефальную церковь. Есть только политические препоны ", - пояснил он.

По словам Портникова, если священники УПЦ МП говорят, что они не хотят в этом участвовать, то в этом нет никаких "религиозных или канонических причин".

"Есть только их связь с режимом Владимира Путина. И все", - добавил он.

 

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