 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Скандальный фоторепортаж о Гундяеве в Минске, за который его автора уже отстранили от священства

После посещения белорусской столицы главой РПЦ, патриархом Московским Кириллом, там произошел скандал. Местного православного священника о. Александра Шрамко отстранили от обязанностей

Он лично связывает это с публикацией на своей странице в Facebook собственных фотографий о многочисленной охране маловато допущенных к торжественному богослужению простых людей и других увиденных им и запечатленных на камеру моментах, которые сопровождали появление Гундяева в Минске.

null

null

null

Кое-кто приехал "на шпили посмотреть". Доходило до смешного

null

Желающим увидеть Кирилла и получить его благословение разрешили находиться только на одной стороне улицы. На противоположной же стороне - чисто спецпублика

null

null

И даже от такого незначительного количества людей патриарх (кроме собственной охраны, а также российских и белорусских спецслужбистов) отмежевался ряжеными "казачками"

null

В погонах без ряс и в погонах с рясами

null

null

null

Ценители "шпилей" и другие искусствоведы внутри храма

null

null

null

Контроль на входе

null

Мерседес "0002"

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать