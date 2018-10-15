Скандальный фоторепортаж о Гундяеве в Минске, за который его автора уже отстранили от священства
Он лично связывает это с публикацией на своей странице в Facebook собственных фотографий о многочисленной охране маловато допущенных к торжественному богослужению простых людей и других увиденных им и запечатленных на камеру моментах, которые сопровождали появление Гундяева в Минске.
Кое-кто приехал "на шпили посмотреть". Доходило до смешного
Желающим увидеть Кирилла и получить его благословение разрешили находиться только на одной стороне улицы. На противоположной же стороне - чисто спецпублика
И даже от такого незначительного количества людей патриарх (кроме собственной охраны, а также российских и белорусских спецслужбистов) отмежевался ряжеными "казачками"
В погонах без ряс и в погонах с рясами
Ценители "шпилей" и другие искусствоведы внутри храма
Контроль на входе
Мерседес "0002"
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