Сегодня в столице перекроют мост Патона
15 октября, 2018, 09:04
В Киеве 15 октября в связи с проведением ремонтных работ перекроют движение транспорта по мосту Патона
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.
"15 октября с 00:00 до 06:00 запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры №1 моста им. Е.О. Патона. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
- Как сообщалось, в День защитника Украины перекроют улицы в центре Киева.
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