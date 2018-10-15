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Сегодня в столице перекроют мост Патона

В Киеве 15 октября в связи с проведением ремонтных работ перекроют движение транспорта по мосту Патона

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"15 октября с 00:00 до 06:00 запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры №1 моста им. Е.О. Патона. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

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