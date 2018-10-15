РПЦ в Украине искусственно умножала свои церкви и приходы, - Чорновил

15 октября, 2018, 22:35

Чтобы иметь статистическое преимущество, УПЦ МП намеренно возводила всюду церкви и церковици, многие из которых никогда массово не посещались верующими

Об этом политический аналитик Тарас Чорновил рассказал в эфире Еспресо.TV.

"Они умножали формальные приходы в Украине, где и церкви толком не открывались. Что-то построили, оно стояло все время закрытое. Мы видим везде вот эти деревянные церквушки. У них очень редко бывают двери открыты, но чувствуется что это есть приход, что там присутствует какой-то священник, который может быть на пять таких церквей", - отметил он.

По мнению Чорновила, подобное требовалось Московскому патриархату для того, чтобы показать что они "по статистике крупнейшая православная церковь мира, что они главные".