"Белые" хакеры на День защитника Украины взломали более сотни сепаратистских сайтов

15 октября, 2018, 14:44

Сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) в честь Дня защитника Украины взломало несколько сепаратистских сайтов

Об этом сообщается на странице UCA в Facebook.

"По сложившейся традиции, поздравления мы выкладываем на взломанных российских сайтах. На этом сервере их сотни полторы, и мы его уже взломали 9 мая. Полный список здесь", - говорится в сообщении.

Так хакеры поздравили тех, кто "с оружием в руках защищает нашу землю, всех, кто приближает нашу будущую победу над кремлевским оккупационным режимом".

"Мы всегда будем помнить, как началась война, кто ее начал и почему. Крым, Донецкая и Луганская области всегда были украинскими. И мы уверены, что оккупированные Россией части Украины будут освобождены и там снова будет поднят наш флаг", - говорится в поздравлении, которое разместили на взломанных сайтах.

Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.