Принц Гарри и герцогиня Меган ждут ребенка
Об этом официально сообщили в Кенсингтонском дворце, передает ВВС.
Новость озвучили до начала поездки британского принца Гарри и Меган в Австралию.
В заявлении говорится, что королевская пара "ценит всю ту поддержку, которую они получили от людей со всего мира после женитьбы в мае и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой".
Королевский семье, в частности королеве Елизавете, о будущем пополнении сообщили еще в пятницу.
Ребенок будет седьмым в британской линии престолонаследия.
Это будет первый ребенок Гарри и Меган.
Отметим, что в понедельник, 15 октября 2018 года, начался первый большой официальный тур королевской четы. Гарри и Меган прибыли в Сидней (Австралия). Отсюда они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.
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