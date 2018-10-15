Принц Гарри и герцогиня Меган ждут ребенка

15 октября, 2018, 16:51

Герцогиня Сассекская Меган беременна и родит следующей весной

Об этом официально сообщили в Кенсингтонском дворце, передает ВВС.

Новость озвучили до начала поездки британского принца Гарри и Меган в Австралию.

В заявлении говорится, что королевская пара "ценит всю ту поддержку, которую они получили от людей со всего мира после женитьбы в мае и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой".

Королевский семье, в частности королеве Елизавете, о будущем пополнении сообщили еще в пятницу.

Ребенок будет седьмым в британской линии престолонаследия.

Это будет первый ребенок Гарри и Меган.

Отметим, что в понедельник, 15 октября 2018 года, начался первый большой официальный тур королевской четы. Гарри и Меган прибыли в Сидней (Австралия). Отсюда они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.