Потери ВСУ на фронте в течение дня: один убит, один ранен
15 октября, 2018, 18:45
Российско-террористические силы в понедельник, 15 октября 2018 года, осуществили 9 обстрелов украинских позиций на Донбассе, во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).
"В течение текущих суток, с 7.00 до 18.00 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника.
Отмечается, что боевики осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутове, Водяное и Лебединское.
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