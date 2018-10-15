Под Авдеевкой ВСУ помешали проникновению на позиции двух групп диверсантов

15 октября, 2018, 14:11

Сегодня утром оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, в результате чего враг понес потери

Утром 2 группы оккупантов пытались тайно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб. Фоторепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Выполнение заданий на линии соприкосновения всегда связано с опасностью. Только круглосуточная бдительность и готовность к немедленным действиям спасут жизнь воину и станут залогом успешного выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, сегодня в 5:40, оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов Объединенных сил в районе Авдеевки.

"Две группы оккупантов, будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, подошли на дальность эффективного ведения огня. Передвижение врага постоянно контролировалось наблюдателем Виталием Пархомовичем, дежурные огневые средства готовились к открытию огня. Еще несколько метров, и командир роты лейтенант Роман Санин дает команду "Огонь!". Подготовленній сосредоточенный огонь не оставляет противнику шансов. Оккупанты спешно отступают. Не все. Некоторых успевают вынести. Им уже не воевать. Завершает дело резервная группа под командованием младшего лейтенанта Александра Чабана, которая прочесывает место боя и убеждается в том, что противника на подступах к нашим позициям нет. Враг на поле боя покинул оружие - ручной пулемет РПК, который за номерным учетом никогда не находился в Вооруженных силах Украины. Это оружие больше не будет в руках врага", - говорится в сообщении.