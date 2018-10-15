Парламент Македонии проведет голосование за переименование страны
Об этом сообщает AFP.
"Парламент Македонии проголосует в понедельник о том, ратифицировать ли соглашение об изменении названия страны", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, премьер-министру страны Зорану Заеву, который выступает за инициативу, нужны голоса двух третей депутатов парламента, чтобы внести поправки в Конституцию в рамках соглашения с Грецией.
В частности, поправки предполагают изменение названия страны на «Северная Македония» во всем тексте документа, изменение преамбулы Конституции, гарантии неизменности границ и суверенитета соседних стран, а также меры для поддержки диаспоры за рубежом.
17 июня Греция и Республика Македония подписали соглашение относительно изменения названия БЮРМ, что позволило открыть Скопье путь в НАТО и ЕС. 30 сентября в Македонии прошел референдум о смене названия, однако явка населения была слишком низкой - менее 50%.
9 октября правительство Македонии приняло предложение о внесении конституционных изменений, чтобы изменить название страны на Республика Северная Македония.
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