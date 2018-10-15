Парламент Македонии проведет голосование за переименование страны

15 октября, 2018, 11:33

Парламент Македонии сегодня проведет голосование по вопросу об изменении названия страны

Об этом сообщает AFP.

"Парламент Македонии проголосует в понедельник о том, ратифицировать ли соглашение об изменении названия страны", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, премьер-министру страны Зорану Заеву, который выступает за инициативу, нужны голоса двух третей депутатов парламента, чтобы внести поправки в Конституцию в рамках соглашения с Грецией.

В частности, поправки предполагают изменение названия страны на «Северная Македония» во всем тексте документа, изменение преамбулы Конституции, гарантии неизменности границ и суверенитета соседних стран, а также меры для поддержки диаспоры за рубежом.

17 июня Греция и Республика Македония подписали соглашение относительно изменения названия БЮРМ, что позволило открыть Скопье путь в НАТО и ЕС. 30 сентября в Македонии прошел референдум о смене названия, однако явка населения была слишком низкой - менее 50%.

9 октября правительство Македонии приняло предложение о внесении конституционных изменений, чтобы изменить название страны на Республика Северная Македония.