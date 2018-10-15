Националисты взяли под стражу стройплощадку греко-католиков в Белой Церкви

15 октября, 2018, 18:11

Представители "Правого сектора" Киевщины и Добровольческого движения "ОУН" заявили, что становятся на защиту греко-католической общины Белой Церкви

11 октября 2018 года националисты пришли к городскому главе Белой Церкви и заместителю руководителя местной полиции, чтобы передать соответствующее обращение, передает пресс-служба ПС.

"Дело в том, что на общину Украинской греко-католической церкви, которая сейчас строит храм, оказывают давление местные адепты Московского патриархата, которые, как всегда, считают себя монополистами в сфере веры", - отмечают в "Правом секторе".

При этом в соцсетях можно встретить информацию о том, что для противодействия строительным работам определенные круги якобы набирают "титушок".