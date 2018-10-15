Нацполиция разоблачила в Заречном на Ровенщине подпольный цех "янтарщиков": 100 кг сырья, 8 станков, 2 мотопомпы

15 октября, 2018, 17:31

"Солнечные" камни и станки, общей стоимостью свыше миллиона гривен, Национальная полиция изъяла во время санкционированного обыска в хозяйстве 41-летнего жителя поселка Заречное

В рамках уголовного производства по факту нарушения правил охраны или использования недр, на основании постановления суда и по процессуальному согласованию прокуратуры работники управления защиты экономики в Ровенской области совместно с работниками Заречненского отделения и Ровенского отдела полиции разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, который функционировал на территории домовладения жителя 41-летнего жителя Заречного.

Как информирует отдел коммуникации полиции Ровенщины, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 100 кг янтаря различных фракций, восемь станков для обработки "солнечного" камня, две мотопомпы заводского производства и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1 млн 400 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается, в ходе которого проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.