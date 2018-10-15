На Воскресенке в Киеве во время аварии на перекрестке перевернулся Renault Duster
15 октября, 2018, 17:10
В Деснянском районе украинской столицы на перекрестке улиц Крайней и Братиславской (восточная окраина Воскресенки) столкнулись Renault Duster и Skoda Octavia
В результате столкновения Renault перекинулось вниз головой, передают Вартови.Еспресо.
Водитель легковушки Skoda рассказал, что двигался Братиславской в сторону станции метро "Лесная" на зеленый свет и в этот момент с улицы Крайней на перекресток выехал Renault. Произошло столкновение и Renault полетел наперекосяк.
Водители-участники ДТП воспользовались ремнями безопасности, поэтому обошлось без пострадавших - медики "скорой" оказали помощь на месте и в госпитализации никто не нуждался.
Кто же на самом деле нарушил правила проезда перекрестка, устанавливать будут правоохранители.
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