На Воскресенке в Киеве во время аварии на перекрестке перевернулся Renault Duster

15 октября, 2018, 17:10

В Деснянском районе украинской столицы на перекрестке улиц Крайней и Братиславской (восточная окраина Воскресенки) столкнулись Renault Duster и Skoda Octavia

В результате столкновения Renault перекинулось вниз головой, передают Вартови.Еспресо.

Водитель легковушки Skoda рассказал, что двигался Братиславской в сторону станции метро "Лесная" на зеленый свет и в этот момент с улицы Крайней на перекресток выехал Renault. Произошло столкновение и Renault полетел наперекосяк.

Водители-участники ДТП воспользовались ремнями безопасности, поэтому обошлось без пострадавших - медики "скорой" оказали помощь на месте и в госпитализации никто не нуждался.

Кто же на самом деле нарушил правила проезда перекрестка, устанавливать будут правоохранители.