На вокзале в Кельне неизвестный захватил заложницу

15 октября, 2018, 16:06

В районе центрального вокзала в немецком городе Кельн в понедельник, 15 октября 2018 года, имел место захват заложников, сообщила полиция города

По меньшей мере одну заложницу мужчина удерживает в аптеке, которая расположена в здании вокзала. Нападающий явно вооружен. Полиция установила с ним контакт, передает DW.

Вместе с тем правоохранители опровергли предыдущую информацию о выстрелах.

Также в полиции не комментируют версию о возможной террористической подоплеке преступления.

Правоохранители советуют не распространять непроверенную информацию, а также обходить район вокзала.

Территорию вокруг площади Бреслауерплац возле вокзала перекрыли.

Движение поездов через главный вокзал Кельна полностью прекращено. Людей эвакуировали из помещения.