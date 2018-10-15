На вокзале в Кельне неизвестный захватил заложницу
15 октября, 2018, 16:06
В районе центрального вокзала в немецком городе Кельн в понедельник, 15 октября 2018 года, имел место захват заложников, сообщила полиция города
По меньшей мере одну заложницу мужчина удерживает в аптеке, которая расположена в здании вокзала. Нападающий явно вооружен. Полиция установила с ним контакт, передает DW.
Вместе с тем правоохранители опровергли предыдущую информацию о выстрелах.
Также в полиции не комментируют версию о возможной террористической подоплеке преступления.
Правоохранители советуют не распространять непроверенную информацию, а также обходить район вокзала.
Территорию вокруг площади Бреслауерплац возле вокзала перекрыли.
Движение поездов через главный вокзал Кельна полностью прекращено. Людей эвакуировали из помещения.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика