На вокзале Кельна освободили заложницу
15 октября, 2018, 19:25
Спецоперация по освобождению заложницы на вокзале в Кельне завершена
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя городской полиции.
"Операция закончена. Заложница освобождена", - сказал он.
По словам собеседника агентства, "преступнику и заложнице сейчас оказывают медицинскую помощь".
Представитель полиции пока не сообщил других деталей происшествия.
В то же время немецкие СМИ информируют, что заложница имеет легкое ранение, а злоумышленник ранен тяжело.
- Как сообщалось, в аптеке на вокзале в Кельне было взято в заложники женщину. Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45 по местному времени.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-