На вокзале Кельна освободили заложницу

15 октября, 2018, 19:25

Спецоперация по освобождению заложницы на вокзале в Кельне завершена

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя городской полиции.

"Операция закончена. Заложница освобождена", - сказал он.

По словам собеседника агентства, "преступнику и заложнице сейчас оказывают медицинскую помощь".

Представитель полиции пока не сообщил других деталей происшествия.

В то же время немецкие СМИ информируют, что заложница имеет легкое ранение, а злоумышленник ранен тяжело.