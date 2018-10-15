 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На вокзале Кельна освободили заложницу

Спецоперация по освобождению заложницы на вокзале в Кельне завершена

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя городской полиции.

"Операция закончена. Заложница освобождена", - сказал он.

По словам собеседника агентства, "преступнику и заложнице сейчас оказывают медицинскую помощь".

Представитель полиции пока не сообщил других деталей происшествия.

В то же время немецкие СМИ информируют, что заложница имеет легкое ранение, а злоумышленник ранен тяжело.

  • Как сообщалось, в аптеке на вокзале в Кельне было взято в заложники женщину. Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45 по местному времени.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать