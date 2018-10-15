На Полесье сгорели двое работников цеха по производству древесного угля

15 октября, 2018, 22:13

Во время пожара на частном предприятии в Житомирской области пожарные обнаружили двух погибших работников

15 октября 2018 года в 08:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия по производству древесного угля в пгт Романов Житомирской области. Выяснилось, что в середине кирпичного склада горит деревянное подсобное помещение и пламя уже распространилось на перекрытия сооружения, передает пресс-служба ГСЧС.

Во время тушения пожара на кровати в горящем помещении бойцы ГСЧС обнаружили двух погибших работников. Чтобы предотвратить взрыв спасатели вынесли на улицу газовый баллон, который также находился в середине.

В 09:08 пожарные локализовали пожар, а в 09:45 ликвидировали. Удалось не допустить распространения пламени по всей площади сооружений и на готовую продукцию. Огнем уничтожено подсобное помещение и 8 кв.м перекрытия.

Причина пожара, а также все обстоятельства сейчас устанавливается.