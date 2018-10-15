КНДР отказалась предоставить список ядерных объектов США
15 октября, 2018, 09:31
КНДР, по некоторым данным, отказалась предоставить США список ядерных объектов для инспекций
Об этом сообщают японские СМИ, пишет Эхо Москвы.
Как отмечается, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил госсекретарю США Майкe Помпео, что сначала стороны должны построить доверительные отношения.
Ранее Трамп в интервью CBS признал, что США сейчас не знают точно, производит ли Пхеньян новые ракеты.
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