Климкин едет в Люксембург на заседание "Восточного партнерства"

15 октября, 2018, 10:50

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15-16 октября будет находиться в Брюсселе и Люксембурге, где примет участие в IX Министерском заседании инициативы "Восточное партнерство"

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"15-16 октября состоится визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюссель и Люксембург с целью участия в 9-м Министерском заседании инициативы Восточное партнерство (ВП) и проведения встреч с представителями институтов ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

В частности, Климкин выступит на Конференции высокого уровня "Вмешательства в выборы в цифровую эру".

В рамках визита министр встретится с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчовичем, комиссаром ЕС по вопросам Безопасности союза сэром Джулианом Кингом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.