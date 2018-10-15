Евросоюз утвердил новые санкции за распространение химоружия
15 октября, 2018, 12:54
В Люксембурге утвердили новый режим санкций ЕС, направленный на распространение химического оружия
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Утвержден новый режим санкций ЕС, направленный на распространение химического оружия", - написал Йозвяк.
По словам журналиста, в ближайшее время станет известен список имен, против которых введут новые санкции.
Как известно, сегодня в Люксембурге проходит заседание министров иностранных дел ЕС.
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