Евросоюз утвердил новые санкции за распространение химоружия

15 октября, 2018, 12:54

В Люксембурге утвердили новый режим санкций ЕС, направленный на распространение химического оружия

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Утвержден новый режим санкций ЕС, направленный на распространение химического оружия", - написал Йозвяк.

По словам журналиста, в ближайшее время станет известен список имен, против которых введут новые санкции.

Как известно, сегодня в Люксембурге проходит заседание министров иностранных дел ЕС.