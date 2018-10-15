Две Кореи договорились соединить железные дороги
15 октября, 2018, 12:03
Власти Северной и Южной Кореи согласовали сроки начала соединения железных дорог между странами
Об этом сообщает Yonhap.
"Две Кореи согласились в понедельник начать совместный проект после модернизации и, в конечном счете, соединения своих железных дорог, а также дорог через границу, в конце ноября или начале декабря", - говорится в сообщении.
Стороны также договорились провести переговоры с южнокорейским Красным Крестом в ноябре, чтобы обсудить вопросы, касающиеся семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.
Соглашения были достигнуты в ходе переговоров на высоком уровне в пограничном пункте Пханмунджом между южнокорейским министром объединения Чо Мен Гюн и его северокорейским коллегой Ри Сон Гвоном.
- Как сообщалось, КНДР отказалась предоставить США список ядерных объектов.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика