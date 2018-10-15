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Две Кореи договорились соединить железные дороги

Власти Северной и Южной Кореи согласовали сроки начала соединения железных дорог между странами

Об этом сообщает Yonhap.

"Две Кореи согласились в понедельник начать совместный проект после модернизации и, в конечном счете, соединения своих железных дорог, а также дорог через границу, в конце ноября или начале декабря", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились провести переговоры с южнокорейским Красным Крестом в ноябре, чтобы обсудить вопросы, касающиеся семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

Соглашения были достигнуты в ходе переговоров на высоком уровне в пограничном пункте Пханмунджом между южнокорейским министром объединения Чо Мен Гюн и его северокорейским коллегой Ри Сон Гвоном.

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