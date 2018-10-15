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Депутат Киевсовета тяжело ранил себя из наградного оружия

Глава Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик случайно выстрелил в себя из наградного оружия

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь ВО “Свобода” Христя Равлюк.

“12 октября 2018 г. глава Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик чистил наградное, зарегистрированное!!!! оружие, и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное”, - написала она.

Пресс-секретарь просит журналистов не распространять фейки про этот инцидент.

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