Депутат Киевсовета тяжело ранил себя из наградного оружия

15 октября, 2018, 13:26

Глава Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик случайно выстрелил в себя из наградного оружия

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь ВО “Свобода” Христя Равлюк.

“12 октября 2018 г. глава Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик чистил наградное, зарегистрированное!!!! оружие, и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное”, - написала она.

Пресс-секретарь просит журналистов не распространять фейки про этот инцидент.