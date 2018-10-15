Будапешт изменит название неоднозначной должности "уполномоченного из Закарпатья"

15 октября, 2018, 20:36

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 15 октября 2018 года, провел встречу со своим венгерским коллегой Петром Сийярто, сообщив о достижении договоренности об изменении названия "уполномоченного из Закарпатья"

Об этом сообщает Интерфас-Украина.

"С Сийярто договорились окончательно об изменении должности уполномоченного, проведении консульских консультаций и встречи на следующей неделе в Варшаве во время Варшавского форума по безопасности. И конечно говорили про наши "любимые "темы", - отметил украинский министр.

Встреча двух министров состоялась на 9-м министерском заседании инициативы "Восточное партнерство", которое проходит сегодня в Люксембурге.