Будапешт изменит название неоднозначной должности "уполномоченного из Закарпатья"
15 октября, 2018, 20:36
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 15 октября 2018 года, провел встречу со своим венгерским коллегой Петром Сийярто, сообщив о достижении договоренности об изменении названия "уполномоченного из Закарпатья"
Об этом сообщает Интерфас-Украина.
"С Сийярто договорились окончательно об изменении должности уполномоченного, проведении консульских консультаций и встречи на следующей неделе в Варшаве во время Варшавского форума по безопасности. И конечно говорили про наши "любимые "темы", - отметил украинский министр.
Встреча двух министров состоялась на 9-м министерском заседании инициативы "Восточное партнерство", которое проходит сегодня в Люксембурге.
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