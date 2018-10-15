Армия РФ устраивает провокации на учениях НАТО в Арктике

15 октября, 2018, 07:26

Во время учений было замечено повышенное количество военных кораблей РФ. Российские истребители и корабли пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом

Об этом сообщил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, передает The Telegraph. "То, что мы видим, - это все возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к нашим учениям", - сказал он.

По его словам, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было отмечено повышенное количество российских кораблей. "Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.