 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Армия РФ устраивает провокации на учениях НАТО в Арктике

Во время учений было замечено повышенное количество военных кораблей РФ. Российские истребители и корабли пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом

Об этом сообщил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, передает The Telegraph. "То, что мы видим, - это все возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к нашим учениям", - сказал он.

По его словам, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было отмечено повышенное количество российских кораблей. "Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

13 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать