Армия РФ устраивает провокации на учениях НАТО в Арктике
15 октября, 2018, 07:26
Во время учений было замечено повышенное количество военных кораблей РФ. Российские истребители и корабли пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом
Об этом сообщил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, передает The Telegraph. "То, что мы видим, - это все возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к нашим учениям", - сказал он.
По его словам, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было отмечено повышенное количество российских кораблей. "Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.
- Как сообщалось, в НАТО обеспокоены российскими провокациями в Черном море.
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