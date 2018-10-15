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13 человек погибли во время наводнения на юге Франции

Не менее 13 человек погибли во время наводнения на юге Франции. Уровень воды в реке Од в ночь с 14 на 15 октября 2018 года поднялся на 7 метров

Вода затопила несколько населенных пунктов в районе города Каркасон, сообщает RFI.

За ночь в департаменте Од выпало до 300 мм осадков, что соответствует 3-месячной норме. Уровень воды в реках поднимался столь стремительно, что местные жители не успели подготовиться к наводнению.

"Поток воды унес женщину преклонного возраста около 3-х часов ночи. Окна и двери дома не выдержали", - рассказал мэр коммуны Виллардоннель Лусиано Стелла.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии стихийного бедствия. На них видно, как реки, вышедшие из берегов, забирают машины и вырывают с корнями деревья. Местные власти призывают жителей не выходить из своих домов и "ни в коем случае" не пользоваться личным транспортом.

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