За сутки на Донбассе без потерь

14 октября, 2018, 08:42

На протяжении прошлых суток, 13 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами

Оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 10 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Катериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-мм калибра, а по опорным пунктам возле Свободного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского применял минометы калибра 82 мм.

Также вчера вечером оккупанты цинично обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел осуществлялись с территории оккупированных населенных пунктов Верхнешироковское и Саханка. Последствия и масштабы разрушений пока оцениваются украинской стороной СЦКК и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

От начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подробнее о событиях в районе проведения операции будет проинформирован во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.