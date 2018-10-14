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В Италии будут молиться за мир в Украине

В итальянском городе Болонья будут молиться за мир во всем мире. И в частности в Украине

На Аппенинах сегодня, 14 октября 2018 года, собрались известные политики, а также представители мировых религий, передает Еспресо.TV.

Сегодня Болонью посетили спикер Европарламента Антонио Таяни, бывший председатель Европейской комиссии Романо Проди, а также различные религиозные деятели.

От Украины в молитве за мир принимают участие представители из Киева, Львова и Ивано-Франковска.

Сегодня мероприятие торжественно открывается, после чего оно продлится до 16 октября.

  • Ежегодная "Молитва за мир" происходит в разных уголках мира, начиная с 1986 года.
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