В Италии будут молиться за мир в Украине
14 октября, 2018, 17:53
В итальянском городе Болонья будут молиться за мир во всем мире. И в частности в Украине
На Аппенинах сегодня, 14 октября 2018 года, собрались известные политики, а также представители мировых религий, передает Еспресо.TV.
Сегодня Болонью посетили спикер Европарламента Антонио Таяни, бывший председатель Европейской комиссии Романо Проди, а также различные религиозные деятели.
От Украины в молитве за мир принимают участие представители из Киева, Львова и Ивано-Франковска.
Сегодня мероприятие торжественно открывается, после чего оно продлится до 16 октября.
- Ежегодная "Молитва за мир" происходит в разных уголках мира, начиная с 1986 года.
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