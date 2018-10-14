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В Украине не было, нет и не будет государственной церкви, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине не было, нет и не будет государственной церкви, а в Украинскую автокефальную православную церковь не будут приглашать силой

Об этом он заявил, выступая перед началом молебна на Софийской площади в столице, сообщает Укринформ.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю, это - вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить Единую украинскую православную поместную церковь.

"Общее развитие независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия. Я уже говорил, как только где-то увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это - московская агентура. Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну в Украине", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что в целом государство свою миссию в религиозном вопросе выполнило, дальше - дело самой церкви, куда государство не будет вмешиваться.

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