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В турецком Измире перевернулся грузовик с мигрантами, 22 погибших


фото: AFP
В провинции Измир на западе Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По предварительной информации, погибли 22 человека, в том числе дети, еще 13 человек ранены, передает турецкая правительственная информагентство Anadolu.

Гражданство пострадавших не называется.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Мендерес. Грузовик, двигавшийся по маршруту Айдын-Измир, упала в реку Дегирменчай.

Машина протаранила ограждение и упала в оросительный канал, расположенный на 20 метров ниже дороги, уточняет ВВС.

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