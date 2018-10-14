В турецком Измире перевернулся грузовик с мигрантами, 22 погибших

14 октября, 2018, 18:19

В провинции Измир на западе Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По предварительной информации, погибли 22 человека, в том числе дети, еще 13 человек ранены, передает турецкая правительственная информагентство Anadolu.

Гражданство пострадавших не называется.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Мендерес. Грузовик, двигавшийся по маршруту Айдын-Измир, упала в реку Дегирменчай.

Машина протаранила ограждение и упала в оросительный канал, расположенный на 20 метров ниже дороги, уточняет ВВС.