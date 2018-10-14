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В столичной многоэтажке посреди ночи произошел взрыв газа

В Святошинском районе Киева на улице Зодчих в многоэтажке посреди ночи произошел взрыв газа

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

На место происшествия срочно выехали экстренные службы. Как выяснилось, в квартире на 8-м этаже произошел взрыв газа. Пострадало двое людей - пожилая женщина и ее сын, в квартире которых произошел взрыв. Им обоим оказали медицинскую помощь врачи "скорой", впоследствии женщину госпитализировали.

В результате взрыва повылетали окна на всем этаже и в квартирах этажом ниже. В нескольких квартирах вырвало металлические входные двери. Пострадавший мужчина говорит, что не знает, почему так произошло, по его словам - он спал и проснулся от взрыва.

На месте происшествия, кроме спасателей и врачей, работали эксперты-криминалисты, причины взрыва выясняются.

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