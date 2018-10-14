В столице сгорел частный дом, обнаружен труп женщины
14 октября, 2018, 12:01
В Киеве на месте пожара по улице Подлипко обнаружен труп женщины
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
В Киеве оперативный дежурный по линии 101 получил сообщение о том, что на улице Подлипко в частном доме произошел пожар. Прибыв по адресу, спасатели приступили к тушению пожара.
После ликвидации возгорания в помещении был обнаружен труп женщины. Ее личность, а также причины пожара предстоит выяснить криминалистам.
Местные жители говорят, что в данном доме часто собирались любители спиртного, поэтому скорее всего одной из причин пожара являются нетрезвые посиделки.
- Как сообщалось, в столичной многоэтажке посреди ночи произошел взрыв газа.
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