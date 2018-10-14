В столице Mercedes разорвало об отбойник, двое людей погибли
14 октября, 2018, 07:23
В Киеве на Подоле автомобиль Mercedes разорвало об отбойник
Об этом сообщает "Варта Еспресо".
По предварительной информации, автомобиль двигался в направлении Набережного шоссе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и протаранил металлический отбойник.
Удар был такой силы, что в скомканном авто зажало пятерых мужчин. Двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела из автомобиля доставали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.
Двое мужчин были госпитализированы, еще один от помощи врачей отказался. На месте происшествия все обстоятельства выясняет следственная группа.
- Как сообщалось, в столице в ДТП погибли две девушки, пятеро в больнице.
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