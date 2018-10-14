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В столице Mercedes разорвало об отбойник, двое людей погибли

В Киеве на Подоле автомобиль Mercedes разорвало об отбойник

Об этом сообщает "Варта Еспресо".

По предварительной информации, автомобиль двигался в направлении Набережного шоссе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и протаранил металлический отбойник.

Удар был такой силы, что в скомканном авто зажало пятерых мужчин. Двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела из автомобиля доставали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.

Двое мужчин были госпитализированы, еще один от помощи врачей отказался. На месте происшествия все обстоятельства выясняет следственная группа.

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