В столице автомобиль слетел с эстакады, водитель выжил
14 октября, 2018, 09:06
В Соломенском районе Киева автомобиль слетел с эстакады
Как удалось узнать "Вартови Еспресо", автомобиль Honda двигался в направлении проспекта Комарова и по неизвестным причинам на повороте дороги сбил дорожный знак, вылетел за пределы проезжей части и слетел с многометрового склона.
В результате столкновения двигатель вылетел из автомобиля. Водителя из изувеченного авто доставали полицейские, которые проезжали рядом. Впоследствии пострадавший мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован.
Водитель пренебрег правилами дорожного движения, что и привело к трагическим последствиям. Соблюдение ПДД, поможет уберечь жизнь и избежать серьезных травм.
- Как сообщалось, в столице Mercedes разорвало об отбойник, двое людей погибло.
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