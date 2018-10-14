В столице автомобиль слетел с эстакады, водитель выжил

14 октября, 2018, 09:06

В Соломенском районе Киева автомобиль слетел с эстакады

Как удалось узнать "Вартови Еспресо", автомобиль Honda двигался в направлении проспекта Комарова и по неизвестным причинам на повороте дороги сбил дорожный знак, вылетел за пределы проезжей части и слетел с многометрового склона.

В результате столкновения двигатель вылетел из автомобиля. Водителя из изувеченного авто доставали полицейские, которые проезжали рядом. Впоследствии пострадавший мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован.

Водитель пренебрег правилами дорожного движения, что и привело к трагическим последствиям. Соблюдение ПДД, поможет уберечь жизнь и избежать серьезных травм.