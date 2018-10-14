 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В столице автомобиль слетел с эстакады, водитель выжил

В Соломенском районе Киева автомобиль слетел с эстакады

Как удалось узнать "Вартови Еспресо", автомобиль Honda двигался в направлении проспекта Комарова и по неизвестным причинам на повороте дороги сбил дорожный знак, вылетел за пределы проезжей части и слетел с многометрового склона.

В результате столкновения двигатель вылетел из автомобиля. Водителя из изувеченного авто доставали полицейские, которые проезжали рядом. Впоследствии пострадавший мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован.

Водитель пренебрег правилами дорожного движения, что и привело к трагическим последствиям. Соблюдение ПДД, поможет уберечь жизнь и избежать серьезных травм.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2018 воскресенье

13 октября, 2018 суббота

больше новостей

14 октября, 2018 воскресенье

13 октября, 2018 суббота

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать