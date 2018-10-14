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В Мукачевском замке венгерского орла заменят на герб Украины

Мукачевский исторический музей, расположенный в замке "Паланок", объявил конкурс на разработку и изготовление государственного символа Украины – герба Украины

Соответствующее объявление размещено 12 октября, на странице заведения в Фейсбуке.

Как отмечается, герб планируют разместить на территории замка "Паланок". С соответствующими предложениями авторы объявления предлагают обращаться на электронный адрес музея.

Как сообщает Закарпатье онлайн со ссылкой на собеседника в Мукачевском городском совете, речь идет о намерении властей Мукачево заменить государственным символом Украины символ военной мощи Венгрии - орла-турула, который возвышается над Мукачево из-за преступной халатности местной власти с 12 марта 2008 года.

Косвенно, по мнению издания, об этом свидетельствует то, что информация об объявлении конкурса дополнена фотографией постамента, на котором сейчас установлен орел.

Формально инициатором установления венгерского политического символа на одном из бастионов замка "Паланок" является американский бизнесмен - выходец из Мукачево. В знак протеста против установления турула над Мукачево в 2008 году выступили украинские организаций Закарпатья. Чтобы выровнять ситуацию, возле постамента с турулом тогда была установлена многометровая мачта с большим флагом Украины.

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