В Конотопе на Сумщине защитников Украины приветствовали символикой "ДНР"

14 октября, 2018, 22:14

Праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Украины в городе Конотоп на Сумщине закончились открытием уголовного производства

В городе Конотопе во время торжественных мероприятий ко Дню защитника Украины был использован видеоряд с символикой террористов "ДНР". По данному факту открыто уголовное производство, сообщает полиция Сумщины.

Согласно сообщению, во время исполнения одного из номеров концертной программы как фон был использован вариант видеоклипа на песню московской поп-исполнительницы Полины Гагариной "Кукушка" (рус.), который на интернент-ресурсах еще имеет название "Битва за Донбасс".

"В этом клипе используется видео, снятое в оккупированном Донецке. В нем обильно использована символика сепаратистов - шевроны, флаг фейковой "ДНР", а на некоторых кадрах хорошо видны лица главарей сепаратистов", - подчеркивается в сообщении.

Данный факт был немедленно зафиксирован сотрудниками Конотопского отдела полиции и внесен в ЕРДР по признакам ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти).

"Сейчас работники полиции, прокуратуры и СБУ выясняют, кто мог быть заинтересован в данной провокации", - нагошують в Нацполіції.

И добавляют, что событие возмутило местную общественность и руководство Конотопского городского совета, которое пообещало всячески содействовать правоохранителям в расследовании данного уголовного производства.