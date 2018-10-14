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В Ереване открыли первый памятник Тарасу Шевченко

В столице Армении г. Ереван открыли первый в стране памятник великому украинцу Тарасу Григорьевичу Шевченко

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Армения.

"13 октября 2018 года в г. Ереван состоялась торжественная церемония открытия первого в Армении памятника великому украинскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Армения Петр Литвин, депутат национального Собрания Армении, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, при непосредственном участии которого был изготовлен и установлен указанный монумент, заместитель министра культуры Армении В.Будумян, украинские дипломаты и члены их семей, представители украинской общины Армении и актив армянской диаспоры Украины, должностные лица из числа руководства Запорожской области, профессорско-преподавательский состав и студенты Ереванского учебно-научного института Тернопольского национального экономического университета, представители интеллигенции, средств массовой информации Армении и тому подобное".

Состоялась церемония освящения монумента.

Творческий коллектив "Днепр" спел песню  "Реве та стогне Дніпр широкий", а девушки Ереванского УНИ ТНЭУ исполнили композицию "Як у нас на Україні".

Высокие гости и другие участники возложили цветы к памятнику Великому Кобзарю.

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