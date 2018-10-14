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В Дагестане произошел бой местного подполья с ФСБ и Росгвардией

Двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии в субботу, 13 октября 2018 года, получили ранения в перестрелке в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана (РФ). С противоположной стороны погибли двое местных жителей, которых российские власти объявили "боевиками" и "сторонниками "ИГ"

Спецоперация стала завершающей по прекращению деятельности "сторонников "ИГ" в Хасавюртовском районе, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

Во время схватки федералы заблокировали в селе Эндирей дом, откуда якобы первыми начали вести стрельбу.

По данным местных СМИ, убитыми "боевиками" оказались 19-летний Дагир Гаджиев и 29-летний Муса Билалов. Оба являются жителями упомянутого села.

По подсчетам портала "Кавказский узел", субботняя атака на российских силовиков стала третьей с начала года в Хасавюртовском районе и восьмой в Дагестане.

Как заявляют в НАК, убитые во время спецоперации причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству двух сотрудников МВД в районе поселка Комсомольское.

"На их счету - убийства гражданских лиц, в том числе жителя поселка Тотурбийкала в 2017 году и имама мечети в селении Муцалаул в нынешнем году, а также взрыв мечети и осквернение могилы видного религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского", - сообщается на сайте НАК.

Отметим, что на подконтрольном россиянам современном Северном Кавказе нередки расправы с населением под предлогом принадлежности к "террористическим организациям". Обычно речь идет о внесудебных расправах, а в пресс-релизах используется формулировка "убит (убиты) ответным огнем".

Как отмечает российский оппозиционер и политэмигрант Вячеслав Мальцев, который сейчас живет во Франции, таким образом очень удобно оправдывать политические убийства, преследования инакомыслящих и экономические разборки, а жертвам "ответного огня" подбрасывают стрелянное оружие.

"Что же это за боевики такие, что не могут попасть в федерала, и в большинстве случаев сразу погибают от "ответного огня", - комментирует Мальцев.

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