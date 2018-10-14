Тягнибок не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года
14 октября, 2018, 16:24
Председатель партии ВО "Свобода" принял решение не баллотироваться на выборах президента в 2019 году
Об этом он в воскресенье, 14 октября 2018 года, заявил перед началом ежегодного Марша УПА в Киеве.
Вместо этого "свободовцы" будут предлагать поддержать экс-вице-спикера Верховной Рады, сержанта ВСУ Руслана Кошулинского как единого кандидата от правых сил.
Как пишет с места происшествия на своей странице в Facebook заместитель председателя ОО "Всеукраинская люстрация" Александр Аронец, Тягнибок заявил, что так следует поступить "для того, чтобы ускорить процесс объединения националистов" и при этом он "ставит интересы нации выше своих личных".
- Напомним, 14 октября в 16:00 в столичном парке Шевченко начался традиционный ежегодный Марш УПА.
- Перед этим националисты пытались снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке возле Верховной Рады.
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