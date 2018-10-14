 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шторм "Лесли" ударил по Португалии


фото: Reuters
Мощный Шторм "Лесли" ударил по центру и северу Португалии. Из-за сильного ветра без света остались 300 тыс. зданий

Метеорологи зафиксировали порывы ветра скоростью до 176 километров в час, информирует ВВС.

Сотрудники гражданской обороны заявили, что незначительные травмы получили 27 человек. Спасателям также удалось предотвратить нескольким затоплений.

С корнями вырвало больше тысячи деревьев. Заблокированы главные трассы страны. В стране отменены многие авиарейсы.

"Лесли" назвали одним из самых мощных штормов, который когда-либо переживала Португалия. Сейчас он переместился в сторону северной Испании.

Больше всего пострадали районы вокруг столицы Португалии Лиссабона, а также городов Коимбра и Лейрия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2018 воскресенье

13 октября, 2018 суббота

больше новостей

14 октября, 2018 воскресенье

13 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать