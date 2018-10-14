Шторм "Лесли" ударил по Португалии
14 октября, 2018, 19:53
Мощный Шторм "Лесли" ударил по центру и северу Португалии. Из-за сильного ветра без света остались 300 тыс. зданий
Метеорологи зафиксировали порывы ветра скоростью до 176 километров в час, информирует ВВС.
Сотрудники гражданской обороны заявили, что незначительные травмы получили 27 человек. Спасателям также удалось предотвратить нескольким затоплений.
С корнями вырвало больше тысячи деревьев. Заблокированы главные трассы страны. В стране отменены многие авиарейсы.
"Лесли" назвали одним из самых мощных штормов, который когда-либо переживала Португалия. Сейчас он переместился в сторону северной Испании.
Больше всего пострадали районы вокруг столицы Португалии Лиссабона, а также городов Коимбра и Лейрия.
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