Шторм "Лесли" ударил по Португалии

14 октября, 2018, 19:53

Мощный Шторм "Лесли" ударил по центру и северу Португалии. Из-за сильного ветра без света остались 300 тыс. зданий

Метеорологи зафиксировали порывы ветра скоростью до 176 километров в час, информирует ВВС.

Сотрудники гражданской обороны заявили, что незначительные травмы получили 27 человек. Спасателям также удалось предотвратить нескольким затоплений.

С корнями вырвало больше тысячи деревьев. Заблокированы главные трассы страны. В стране отменены многие авиарейсы.

"Лесли" назвали одним из самых мощных штормов, который когда-либо переживала Португалия. Сейчас он переместился в сторону северной Испании.

Больше всего пострадали районы вокруг столицы Португалии Лиссабона, а также городов Коимбра и Лейрия.